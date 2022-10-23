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Дождь, снег и гололед прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 23 октября

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Октября 2022, 00:42
Дождь, снег и гололед прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 23 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 23 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Под влиянием ложбины Северного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Республики Казахстан сохраняется неустойчивый характер погоды, с чем пройдут осадки, на севере – сильный снег, на юге и юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. По Республике Казахстан ожидается усиление ветра, туман.


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