Дождь, снег и гололед прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 23 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 23 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Под влиянием ложбины Северного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Республики Казахстан сохраняется неустойчивый характер погоды, с чем пройдут осадки, на севере – сильный снег, на юге и юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. По Республике Казахстан ожидается усиление ветра, туман.