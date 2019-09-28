Дождь, снег и гололед ожидаются в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице 29 сентября временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 18 м/с. Ночью 30 сентября ожидается гололед. Вероятность шторма 85-90 %, отмечают синоптики.