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Дождь, снег и гололед ожидаются в Нур-Султане
28 Сентября 2019 21:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице 29 сентября временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 18 м/с. Ночью 30 сентября ожидается гололед. Вероятность шторма 85-90 %, отмечают синоптики.
Ключевые слова: Нур-Султан, Казгидромет, Погода,
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