Дождь, снег и гололед ожидаются в Казахстане 1 октября
Ночью и утром в южной половине Акмолинской области ожидаются гололед, туман, на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.
Утром и днем на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидается гололед, ночью и утром на северо-западе, западе области туман.
В Северо-Казахстанской области днем на большей части усиление ветра 15-20, на юго-востоке области порывы 23 м/с.
На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидается туман.
Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед, ночью и утром на севере - туман.
На юге, востоке Алматинской области усиление ветра 17-22 м/с.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.