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    00:03, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Дождь, снег и гололед ожидаются в Казахстане 1 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории РК 1 октября всё еще будет под влиянием ложбины уходящего циклона, за исключением западных и южных регионов, которые уже под властью Северо-западного антициклона, смещающегося с районов Москвы. На севере, северо-западе, в центре и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться гололедными явлениями. На юге и севере страны ожидается усиление ветра, ночные и утренние часы – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Ночью и утром в южной половине Акмолинской области ожидаются гололед, туман, на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

    Утром и днем на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидается гололед, ночью и утром на северо-западе, западе области туман.

    В Северо-Казахстанской области днем на большей части усиление ветра 15-20, на юго-востоке области порывы 23 м/с.

    На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидается туман.

    Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед, ночью и утром на севере - туман.

    На юге, востоке Алматинской области усиление ветра 17-22 м/с.

    В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

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