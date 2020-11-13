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Дождь, снег и гололед ожидаются 13 ноября в Казахстане

13 Ноября 2020 04:25
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Дождь, снег и гололед ожидаются 13 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду на территории Казахстана по-прежнему будет определять обширный циклон с районов Салехарда –пройдут осадки, на востоке и юго-востоке сильные (дождь, снег), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра, по северной половине с низовой метелью.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях порывы 23-28 м/с.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, в Жамбылской области – гололед.

В Актюбинской области местами ожидается гололед, в Восточно-Казахстанской области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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