Дождь, снег и гололед ожидаются 13 ноября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду на территории Казахстана по-прежнему будет определять обширный циклон с районов Салехарда –пройдут осадки, на востоке и юго-востоке сильные (дождь, снег), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра, по северной половине с низовой метелью.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях порывы 23-28 м/с.
В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, в Жамбылской области – гололед.
В Актюбинской области местами ожидается гололед, в Восточно-Казахстанской области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
- В Кызылорде и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
- Трассу Нур-Султан - Щучинск закрыли для всех видов транспорта
- Из-за гололеда закрыли дороги в Акмолинской области
- Снег, метель, гололед: шторм ожидается в столице и семи областях Казахстана
- Спасатели дали казахстанцам рекомендации при снежных заносах на автодорогах
- Какие метеоусловия будут в Казахстане 12 ноября
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана