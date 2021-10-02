Дождь, снег, гололед - синоптики о погоде 3 октября в Казахстане
«Ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северную, восточную и центральную половину Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока временами сильные осадки, усилится ветер, в ночные часы туман, гололед. Западная половина Казахстан под влиянием антициклона, где погода преимущественно без осадков», - говорится в сообщении.
На севере, западе и юге Акмолинской области ожидается туман.
На юго-западе, юге Костанайской области ожидается туман, днем на северо-западе области усилится ветер 15 м/с.
На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.
На западе Павлодарской области ожидаются туман, гололед.
На востоке Карагандинской области ожидается туман, днем на севере, центре области усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на северо-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.
В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В горных районах Алматинской области ожидается туман.