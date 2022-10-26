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Дождь, снег, гололед - штормовая погода ожидается в Астане и 13 регионах страны

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
26 Октября 2022, 18:40
Дождь, снег, гололед - штормовая погода ожидается в Астане и 13 регионах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и 13 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В северной половине Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, на севере, востоке и в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде 27 октября ожидается гололед. Ветер западный, ночью порывы 15 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

На севере, западе, в центре Актюбинской области ночью и утром ожидается туман. В Актобе 27 октября ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, на западе области 15-20 м/с. В Актау 27 октября ожидается ветер восточный, днем порывы 15-18 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах порывы 25 м/с. В Шымкенте ночью 27 октября ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью 27 октября ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

27 октября ночью на большей части, днем в восточной половине Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). На севере, западе, востоке области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью на севере, западе, востоке, днем на севере, в восточной половине области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 27 октября ночью и утром ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололед, поземок. Ветер северный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На севере, юго-западе, в центре Абайской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. В Семее 27 октября ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске 27 октября ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске 27 октября ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на севере области - туман. Ветер северный, северо-западный на востоке, юге области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Павлодарской области ожидается гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе, юге, днем на большей части области 15-20 м/с, на юге области временами порывы 23 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью 27 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Сутки 27 октября на севере, западе, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северный, северо-западный, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью 27 октября ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Сутки 27 октября - ветер северный, северо-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Астане ожидаются временами осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, порывы 15-20 м/с.


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