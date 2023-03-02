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Дождь, снег, гололед и метель ожидаются 2 марта в Казахстане

2 Марта 2023, 03:10
Дождь, снег, гололед и метель ожидаются 2 марта в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погоду на большей части республики 2 марта по-прежнему будет определять Атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере, востоке, в центре – низовая метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь юго-восток страны будет под влиянием поля повышенного давления, с чем сохранится погода без осадков. По территории республики ожидаются усиление ветра, на западе, юго-востоке, в центре страны – туман.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявлено в столице и 12 регионах Казахстана.


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