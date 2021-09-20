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    00:01, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дождь с переходом в снег, заморозки ожидаются на большей территории Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части РК 20 сентября под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем на юге, юго-востоке, западе пройдут дожди с грозой, на севере, востоке республики – небольшие осадки (дождь с переходом в снег), в восьми регионах страны и в столице - заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На остальной территорий под влиянием отрога антициклона ожидается преимущественно погода без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра, на востоке и в центре – туман.

    20 сентября на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области, северо-западе, севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь с переходом в снег).

    Ночью в Западно-Казахстанской области на поверхности, на севере, востоке Акмолинской, на севере Актюбинской, на западе Костанайской, Восточно-Казахстанской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской, на западе, востоке, в центре Карагандинской областей ожидаются заморозки 3 градуса.

    г. Нур-Султан: ночью 20 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.


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