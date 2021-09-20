Дождь с переходом в снег, заморозки ожидаются на большей территории Казахстана
На остальной территорий под влиянием отрога антициклона ожидается преимущественно погода без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра, на востоке и в центре – туман.
20 сентября на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области, северо-западе, севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь с переходом в снег).
Ночью в Западно-Казахстанской области на поверхности, на севере, востоке Акмолинской, на севере Актюбинской, на западе Костанайской, Восточно-Казахстанской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской, на западе, востоке, в центре Карагандинской областей ожидаются заморозки 3 градуса.
г. Нур-Султан: ночью 20 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.