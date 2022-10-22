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Дождь с переходом в снег ожидается в северных регионах Казахстана 22 октября

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Октября 2022, 00:39
Дождь с переходом в снег ожидается в северных регионах Казахстана 22 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В северных регионах Казахстана синоптики прогнозируют дождь с переходом в снег, местами туман, гололед, низовую метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

В Актобе переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 5-7 тепла.

В Атырау переменная облачность, дождь, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 8-10 тепла.

В Жезказгане облачно, дождь, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 12-14 тепла.

В Караганде облачно, дождь, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 13-15 тепла. В северной половине области ожидается туман.

В Кокшетау облачно, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 6-8 градусов тепла. На севере, западе области временами ожидаются сильные осадки – дождь с переходом в снег, местами туман, гололед, низовая метель.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 20-22 тепла.

В Костанае переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-3 градуса тепла.

В Кызылорде переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2-4 градуса тепла.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 12-14 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 23-25 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 26-28 тепла. По области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15, в горных районах – до 7 тепла.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 8-10 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

В Астане переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 11-13 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем 20-22 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

Ранее сообщалось, что в Астане, Шымкенте и 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.


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