Дождь с переходом в снег ожидается на севере Казахстана 27 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В северных, центральных и восточных регионах республики ожидается дождь с переходом в снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 25-27 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, порывы до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 20-22 тепла.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 17-19 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 12-14 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 6-8 градусов тепла. На северо-западе области днем ожидаются осадки – дождь с переходом в снег.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Костанае переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 5-7 тепла. На севере области ожидается туман.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 21-23 тепла.

В Павлодаре облачно, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 12-14 тепла. На западе области ожидается туман.

В Петропавловске переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 2-4 тепла. На большей части области ожидаются осадки – дождь с переходом в снег.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 17-19 тепла. В центре, на юге области ожидается гроза.

В Талдыкоргане переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 21-23 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 15-17 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 17-19 тепла. Днем на северо-востоке области ожидается сильный дождь, в центре, на востоке, юге области – гроза.

В Астане переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 9-11 градусов тепла с дальнейшим понижением.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 24-26 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

Ранее сообщалось, что в северных регионах страны ночью температура опустится до 1-6 градусов мороза, а днем ожидается незначительный прогрев воздуха до 1-6 градусов тепла, в южных и западных регионах республики днем столбики термометров поднимутся до 15-23 тепла.