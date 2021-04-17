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    00:01, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Дождь с грозой ожидается в регионах Казахстана 17 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В некоторых регионах республики 17 апреля ожидаются грозы и осадки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На западе, северо-западе и юге Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой, в ночные часы на северо-западе осадки. Остальная часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра.

    В Алматинской, ночью в Павлодарской, днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами усилится ветер до 15–20 м/с, в Атырауской области ночью и утром местами ожидается туман. В Костанайской, Актюбинской, Мангистауской областях местами ожидается туман.


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