Дождь принес временное облегчение Австралии: пожары могут вспыхнуть с новой силой
КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ - Австралия ведет борьбу с беспрецедентными лесными пожарами, чему способствуют рекордно высокая температура воздуха и повсеместная засуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.
В пострадавших от пожаров районах Австралии начался дождь, температура спала, но чиновники предупредили, что пожары могут вспыхнуть с новой силой. Спасатели воспользовались снижением температуры для того, чтобы укрепить линии локализации огня.
Дождь выпал на восточном побережье, от Сиднея до Мельбурна. Проливные дожди прошли в некоторых частях Нового Южного Уэльса, передает BBC. Дождевая вода содержит сажу, поэтому дождь практически черный.
Чиновники заявили, что к пятнице температура воздуха снова резко повысится. Они отметили, что пожары в Виктории и в Новом Южном Уэльсе могут встретиться и стать одним мега-пожаром.
Отмечается, несмотря на передышку, загрязнение воздуха остаётся опасно высоким.
Бюро метеорологии Виктории предупредило, что видимость в Мельбурне была менее 1 км (0,62 мили) во многих частях города и его окрестностей.
Страховой совет Австралии заявил, что с начала пожаров в сентябре было подано почти 9 000 страховых требований на сумму 700 млн австралийских долларов (369 млн фунтов стерлингов) в связи с ущербом, причиненный пожаром.
Казначей Джош Фриденберг сообщил ABC, что «слишком рано говорить» о том, какими будут экономические последствия пожаров.
По меньшей мере, 25 человек и миллионы животных погибли с сентября, почти 2000 домов разрушены, передает BBC.
Тем временем премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что в ближайшие два года на восстановление будут выделены 2 млрд австралийских долларов (1,4 млрд долларов; 1,1 млрд фунтов).
Фото: newsone.ua
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