Дождь превратил в каток трассу Кобда-Мартук в Актюбинской области

4 Января 2023, 17:30

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области в связи с непогодой ограничено движение автотранспорта на трассе Кобда-Мартук. В связи с гололедом водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В регионе на 4 января было объявлено штормовое предупреждение в связи с гололедом, снегом и метелью, ветром, порывами 15-20 метров в секунду. В городе Актобе с утра шел дождь, сила ветра достигала 15-20 метров в секунду.

«Сегодня с 11:30 в связи с ухудшением погодных условий - сильным гололедом, дождем было ограничено движение на участке автодороги областного значения «Кобда-Мартук», с нулевого по 82 километр, для всех видов автотранспорта. Остальные дороги открыты»,- сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

Полицейские призывают водителей быть осторожными при выезде на дорогу.

«Рота патрульной полиции ДП Актюбинской области предупреждает водителей в связи с неблагоприятными погодными условиями быть осторожными при выезде на дорогу. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, не обгонять автомобили, не превышать скорость», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.