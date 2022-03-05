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    00:17, 05 Март 2022 | GMT +6

    Дождь ожидается в западных и южных регионах Казахстана 5 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильные осадки, преимущественно в виде дождя, прогнозируют в Казахстане 5 марта на западе и в южной половине страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, ночью дождь, ветер 15-20, порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 8-10 тепла.

    В Актобе переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём до 2 градусов тепла. По области ожидаются гололёд, местами низовая метель, сильный ветер.

    В Атырау переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 15-20, порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днём 1-3 градуса тепла. По области ожидаются сильные осадки (дождь, снег) и ветер.

    В Караганде облачно, днём дождь, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 1-3 тепла. По области ожидаются туман, гололёд, сильный ветер.

    В Кокшетау переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 2-4 тепла. По области ожидаются туман, сильный ветер.

    В Костанае переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются гололёд, туман, местами низовая метель, сильный ветер.

    В Кызылорде переменная облачность, ночью дождь, ветер 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 12-14 тепла. По области ожидается дождь.

    В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём от -1 до +1 градуса. По области ожидаются осадки (дождь, снег), гололёд, туман, сильный ветер.

    В Петропавловске переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём до 2 мороза.

    В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 16-18 тепла.

    В Таразе переменная облачность, днём дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 17-19 тепла.

    В Туркестане переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 8-13, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днём 14-16 тепла.

    В Уральске переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 1-3 тепла. По области ожидаются туман, гололёд.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, ночью снег, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 1-3 тепла. По области ожидаются туман, гололёд, низовая метель, сильный ветер.

    В Нур-Султане переменная облачность, днём дождь, туман, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

    В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днём 13-15 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 8-13, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днём 14-16 тепла.

    Напомним, выходные в Казахстане обещают быть осадочными – циклон, смещаясь со Средиземного моря, принесет с собой большие запасы влаги на большую часть страны.

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