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    00:03, 10 Май 2021 | GMT +6

    Дождь ожидается в Казахстане 10 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов 10 мая на большей части РК сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди, на севере, центре местами, на юго-востоке в горных районах - сильные дожди. Местами по республике ожидаются туман, гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами гроза, в Северо-Казахстанской области – туман, шквал, возможен град.

    В Акмолинской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23 м/с, местами гроза, туман, шквал, возможен град.

    В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза, туман, возможен град, в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях – местами шквал.

    В Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-22 м/с, в Костанайской области – туман, в Алматинской, Туркестанской областях возможен град.

    Днем в Кызылординской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Кызылординской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


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