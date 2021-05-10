Дождь ожидается в Казахстане 10 мая
В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами гроза, в Северо-Казахстанской области – туман, шквал, возможен град.
В Акмолинской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23 м/с, местами гроза, туман, шквал, возможен град.
В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза, туман, возможен град, в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях – местами шквал.
В Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-22 м/с, в Костанайской области – туман, в Алматинской, Туркестанской областях возможен град.
Днем в Кызылординской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.