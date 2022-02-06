Дождь и ветер прогнозируют на юго-западе Казахстана 6 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На юге и юго-западе Казахстана 6 февраля ожидается дождь, ветер и снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 2-4 тепла. По области ожидаются гололёд, туман.

В Актобе облачно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 3-5 мороза. По области ожидаются туман, гололёд, низовая метель.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 2-4 мороза.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 3-5 мороза. По области ожидается области низовая метель.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днём 8-10 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 1-3 тепла. По области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололёд, метель.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 7-9 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днём 8-10 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днём 1-3 тепла.

В Таразе переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 7-9 тепла. В горных и предгорных районах ожидаются туман, гололёд.

В Туркестане облачно, ночью и днём дождь, ветер 8-13, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днём 4-6 градусов тепла. В горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололёд.

В Уральске облачно, ночью и днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 2-4 мороза. По области ожидается туман, гололёд.

В Усть-Каменогорске ясно, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 2-4 мороза.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днём 4-6 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днём 3-5 тепла.

В Шымкенте облачно, ночью и днём дождь, ветер 8-13, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днём 4-6 градусов тепла.

Напомним, на большей части Казахстана с 5 по 7 февраля, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в северных, центральных регионах в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер, низовая метель.