27 Мая 2022 00:23

Дождь и ветер ожидаются на севере Казахстана 27 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На севере страны прогнозируют понижение температуры и ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 19-21 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 18-20 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 23-25 тепла. По области ожидается гроза.

В Кокшетау переменная облачность, ночью дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 тепла. По области ожидается гроза.

В Костанае переменная облачность, ночью дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 17-19 тепла. По области ожидается гроза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 25-27 тепла. По области ожидаются гроза, пыльная буря.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 32-34 жары. По области ожидается гроза.

В Петропавловске переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 17-19 тепла. По области ожидаются гроза, шквал, град.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 33-35 жары.

В Таразе переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 27-29 тепла. В горных районах ожидается сильный дождь, по области гроза, град, шквал.

В Туркестане переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днем 28-30 тепла. В горных районах ожидаются сильный дождь, град, по области гроза, шквал, местами пыльная буря.

В Уральске переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 17-19 тепла. По области ожидаются гроза, град, шквал.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 жары. По области ожидается гроза.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 17-19 градусов тепла, днем 30-32 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 25-27 тепла.

Ранее сообщалось, что в 11 регионах Казахстана 27 мая объявлено штормовое предупреждение.