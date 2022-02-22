Дождь и снег пройдут в Казахстане 22 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 22 февраля ложбина циклона с районов Белого моря будет смещаться через западные и северные регионы РК, с чем на западе, северо-западе пройдут осадки в виде дождя и снега, а на севере – снег с низовой метелью, также ожидается гололед. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На северо-западе Акмолинской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель, днем – гололед.

Ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя – усиление ветра 18-23 м/с.

На северо-востоке Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, ночью и утром на севере и в горных районах области – туман.

На западе Костанайской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель, на юге области – туман, гололед.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель, на юге области – туман, днем – гололед.

Днем на северо-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается туман, ночью на востоке, в центре областей – гололед.

На севере Мангистауской области ожидается туман.

На юге Актюбинской области ожидается гололед.