-
-
-
-
-
-
вчера 22:55
-
-
вчера 22:45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дождь и снег пройдут в Казахстане 22 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 22 февраля ложбина циклона с районов Белого моря будет смещаться через западные и северные регионы РК, с чем на западе, северо-западе пройдут осадки в виде дождя и снега, а на севере – снег с низовой метелью, также ожидается гололед. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На северо-западе Акмолинской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель, днем – гололед.
Ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя – усиление ветра 18-23 м/с.
На северо-востоке Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, ночью и утром на севере и в горных районах области – туман.
На западе Костанайской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель, на юге области – туман, гололед.
На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель, на юге области – туман, днем – гололед.
Днем на северо-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель.
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается туман, ночью на востоке, в центре областей – гололед.
На севере Мангистауской области ожидается туман.
На юге Актюбинской области ожидается гололед.
- На дворе весна - алматинцев радует теплая погода
- Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах страны
- Сильный снегопад обрушился на север Японии и нарушил движение транспорта
- Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси
- Снег ожидается в северной половине Казахстана 22-24 февраля
- Неблагоприятные метеоусловия будут в Казахстане 21 февраля
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана