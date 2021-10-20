Дождь и снег пройдут на западе Казахстана 20 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 октября погоду на западе, севере и юге РК будет определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидается дождь, на западе РК – осадки (дождь, снег), лишь на востоке и юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. На западе и востоке страны ожидается – туман, на юго-востоке, юге и в западной половине страны – усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе – усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на западе и юге – туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере ожидается туман, на юго-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области на севере и в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В районе Алакольских озер Алматинской, на юго-западе и в горных районах Жамбылской областей ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На западе и севере Мангистауской, на юго-западе Актюбинской, днем на западе Костанайской, утром и днем в горных районах Туркестанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.