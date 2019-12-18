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Дождь и снег прогнозируют в Жамбылской области в ближайшие три дня
18 Декабря 2019 13:45
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются в Жамбылской области 19-21 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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19-21 декабря в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем 19 декабря, сутки 20-21 декабря на юго-западе области порывы ветра будут достигать 30 м/с и более . Днем 19, ночью 20, утром и днем 21 декабря местами ожидаются сильные осадки (снег, дождь). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.
В городе Таразе: 19-21 декабря ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем 19 декабря, сутки 20-21 декабря порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Временами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 85-90%.
Ключевые слова: Жамбылская область, Казгидромет, Погода,
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