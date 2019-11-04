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Дождь и снег прогнозируют в Казахстане 5-7 ноября
4 Ноября 2019 12:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активный циклон с холодными атмосферными фронтами вызвал понижение температуры воздуха, осадки, сильный порывистый ветер, местами метель в западных, центральных и северных областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ГРП «Казгидромет».
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На юге Казахстана также похолодало и уже начались осадки в виде дождя и мокрого снега. В ближайшие сутки по мере продвижения циклона на восток осадки – дождь, снег, сильный порывистый ветер ожидаются на юго-востоке и востоке республики. Поэтому отрицательная температура воздуха будет уже на всей территории Казахстана, в северной половине ночью ожидается минус 2…10°С, в южной 0…8°С, что ниже средних многолетних значений на 3…6°С.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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