Дождь и снег прогнозируют в Казахстане 28 сентября
По информации РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, на юге области гроза, ночью и утром на севере области туман, гололед.
В Акмолинской области на северо-востоке области ожидается усиление ветра 15-23 м/с.
В Туркестанской области днем на западе и севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Кызылординской области ночью и утром на северо-западе ожидается гроза, в центре усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Карагандинской области на западе, востоке в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Актюбинской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман.
В Атырауской области ночью на юге ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской области на юго-западе и в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юго-западе с пыльной бурей.
В Алматинской области на севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере, северо-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской области днем на западе, севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангистауской области на севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на западе и юго-востоке туман.