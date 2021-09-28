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    00:01, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дождь и снег прогнозируют в Казахстане 28 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, под влиянием фронтальных разделов пройдут осадки, на севере, северо-западе в центре республики – сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке - с пыльной бурей, на юго-западе, северо-западе –туман, на северо-западе, юге – гроза. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, на юге области гроза, ночью и утром на севере области туман, гололед.

    В Акмолинской области на северо-востоке области ожидается усиление ветра 15-23 м/с.

    В Туркестанской области днем на западе и севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    В Кызылординской области ночью и утром на северо-западе ожидается гроза, в центре усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    В Карагандинской области на западе, востоке в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Актюбинской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман.

    В Атырауской области ночью на юге ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Жамбылской области на юго-западе и в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юго-западе с пыльной бурей.

    В Алматинской области на севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    В Восточно-Казахстанской области на западе, севере, северо-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

    В Павлодарской области днем на западе, севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Мангистауской области на севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на западе и юго-востоке туман.

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