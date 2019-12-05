Дождь и снег прогнозируют 5 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики 5 декабря, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на юго-восток республики будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Акмолинской, Актюбинской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – туман.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с, ночью местами туман.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20, в Жамбылской - порывы 23 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской местами – гололед.