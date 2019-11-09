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Дождь и снег – прогноз погоды в Казахстане на 9 ноября

9 Ноября 2019 00:19
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Дождь и снег – прогноз погоды в Казахстане на 9 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большинстве областей республики 9 ноября с прохождением холодных атмосферных разделов сохраняются осадки, на севере и востоке – местами сильные в виде дождя и снега, усиление ветра, метель, гололед. Южные области Казахстана по-прежнему находятся под влиянием антициклона – сохраняется погода без осадков. Местами по РК ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидается гололед, ночью – ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Актюбинской области местами ожидается ветер 15 м/с.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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