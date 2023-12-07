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    00:03, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Дождь и снег ожидаются в Казахстане 7 декабря

    снегопад
    Фото: pixabay.com

    На большую часть Казахстана 7 декабря по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем сохраняются осадки в виде дождя и снега. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На западе страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра, на востоке страны очень сильный ветер.

    В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

    В области Жетысу в районе Алакольских озер временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет Непогода
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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