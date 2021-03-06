Дождь и снег ожидаются в Казахстане 6 марта
В Акмолинской Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами порывы 23-28 м/с.
В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, днем – гололед, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
В Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской, днем Жамбылской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области ночью местами ожидается туман, днем местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, усиление ветра в районе Жаланашколя 18-23 м/с.
В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.