РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:03, 06 Март 2021 | GMT +6

    Дождь и снег ожидаются в Казахстане 6 марта

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юго-востоке республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, на севере республики порывы 23-28 м/с. На юге республики днем местами ожидается гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Акмолинской Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

    В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами порывы 23-28 м/с.

    В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, днем – гололед, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с.

    В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

    В Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской, днем Жамбылской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

    В Туркестанской области ночью местами ожидается туман, днем местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, усиление ветра в районе Жаланашколя 18-23 м/с.

    В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.


    Теги:
    Погода Казгидромет Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!