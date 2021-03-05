Дождь и снег ожидаются в Казахстане 5 марта
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
В Актюбинской, Жамбылской областях местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с.
В Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем местами гололед, местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-25 м/с.
В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, днем местами порывы 23-28 м/с.
В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, ночью и утром Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается туман, днем местами в Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.