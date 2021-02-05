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    07:29, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Дождь и снег ожидаются в Казахстане 5 февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории Казахстана 5 февраля влияет ложбина циклона и связанный с ним атмосферная фронтальная зона. Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, будут наблюдаться туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. На юге и юго-востоке РК погода - без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами туман, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

    В Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман, гололед, в Акмолинской и Карагандинской области местами низовая метель.

    В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.


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