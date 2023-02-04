Дождь и снег ожидаются в большинстве городов Казахстана 4 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов связанных с ним. Сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки, на юге временами сильные осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра.

Лишь северные регионы страны по-прежнему находятся под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. По республике ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

Ранее сообщалось, что в 10 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.