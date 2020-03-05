Дождь и снег ожидаются пятого марта на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Быстрая смена барических образований и связанных с ними фронтальных разделов будут определять погоду на большей части РК, в связи с чем 5 марта местами ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на севере с метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казинформ».

Лишь на западе, юго-западе и востоке погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, в Жамбылской области местами туман.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман, утром и днем местами гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Северо-Казахстанской области гололед.

В Карагандинской области местами – туман, днем местами – усиление ветра 15-20 м/с, гололед.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами гололед.