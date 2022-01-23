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Дождь и снег ожидаются на западе, юге и центре страны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории РК сохранит свое влияние отрог антициклона –23 января ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юге и в центре страны фронтальные разделы будут вызывать осадки в виде дождя и снега. Также с ними сохранятся усиление ветра и гололедные явления. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На северо-западе Западно-Казахстанской, на севере, востоке Костанайской, на севере, западе Акмолинской, на севере, западе, юге Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской, на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, в центре Кызылординской, ночью и утром на юге и востоке Алматинской областей ожидается туман.
На западе Атырауской, на западе, в центре Мангыстауской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед, туман, ночью на юго-западе и в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.
На востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе – усиление ветра 15-20 м/с.
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