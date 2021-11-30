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Дождь и снег ожидаются на западе Казахстана 30 ноября

30 Ноября 2021 00:13
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Дождь и снег ожидаются на западе Казахстана 30 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отрог обширного антициклона все еще определяет погоду на большей части республики, в связи с чем 30 ноября ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе РК с ложбиной Европейского циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, ночью и утром туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В северной половине Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Атырауской области ожидается туман, на западе, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

На западе и в центре Мангистауской области усилится ветер 15-20 м/с, днем ожидается пыльная буря.

На юге Костанайской, на западе Северо-Казахстанской, на севере Кызылординской, в горных и предгорных районах Жамбылской областях ожидается туман, на западе Костанайской области усиление ветра 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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