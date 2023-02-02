Дождь и снег ожидаются на юге Казахстана 2 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На юге и юго-востоке Казахстана 2 февраля синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Северная и восточная половина Казахстана находится под влиянием отрога антициклона, где сохраняется погода без осадков, а юг и юго-восток республики остается под влиянием Южного циклона, в связи с чем в этой части страны ожидаются осадки, временами сильные в виде дождя и снега.

По республике ожидается туман, на юге, юго-востоке Казахстана усиление ветра, на юге, юго-западе страны - гололед.

На юге, в горных районах Туркестанской, на юго-востоке Кызылординской, в горных районах Жамбылской областей ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, днем в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.