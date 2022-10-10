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Дождь и снег ожидаются на востоке Казахстана 10 октября

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Октября 2022, 00:03
Дождь и снег ожидаются на востоке Казахстана 10 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана 10 октября будет находиться под влиянием обширного антициклона, ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, лишь на погоду восточных регионов страны будет по-прежнему оказывать влияние ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты, с которыми пройдут осадки (дождь, снег).

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, на западе, севере, в центре – туман.

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