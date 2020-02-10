Дождь и снег ожидаются на большей территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 10 февраля будет по-прежнему находиться под влиянием глубокой ложбины циклона, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе погода будет без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке низовая метель.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более, местами – низовая метель, на дорогах гололедица.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе Жамбылской области 30 м/с и более.

В Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью усиление ветра 18 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью низовая метель.

В Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, ночью в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с.