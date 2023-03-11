Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана 12 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 марта на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе страны ожидается без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием ложбины циклона, а также с прохождением атмосферных фронтальных разделов связанных с ней на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке республики – сильные осадки, на юге, юго-востоке – сильный дождь. Лишь на западе страны ожидается без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, гололед, на юге, юго-востоке страны – гроза», - говорится в сообщении синоптиков.

Согласно их прогнозу, на юго-западе, востоке, в горных районах Жамбылской, ночью и утром на западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, утром и днем на юге, в горных районах Алматинской, днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской, Абайской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).