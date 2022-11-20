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Дождь и снег ожидаются 20 ноября в Казахстане

20 Ноября 2022, 01:22
Дождь и снег ожидаются 20 ноября в Казахстане
20 Ноября 2022, 01:22

Дождь и снег ожидаются 20 ноября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК 20 ноября сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке – снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидаются туман, гололед, на юге, востоке усиление ветра, на севере - низовая метель.


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