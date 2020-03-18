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Дождь и снег ожидаются 19-21 марта в Казахстане

18 Марта 2020 19:00
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Дождь и снег ожидаются 19-21 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов, местами по республики ожидаются осадки, на севере и северо-западе в конце периода пройдут осадки повсеместно в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», местами по республике усилится ветер, будут наблюдаться туман, и гололедные явления.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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