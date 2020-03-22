Дождь и морозы по ночам ожидаются до конца марта в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшие дни ожидаются осадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, какая погода ожидается в регионе в последней декаде марта.

23 марта на большей части области пройдет снег. Местами туман. Ветер северный, северо-восточный 9-14, местами 15-20 метров в секунду. Температура ночью 5-10 градусов ниже нуля, днем 0-5 мороза.

24 марта осадки не ожидаются, но возможен туман. Направление и скорость ветра сохранятся. Значительно похолодает: ночью – до 10-15, местами 18 градусов мороза, днем – 3-8 мороза, на юге области – 0 градусов.

25 и 26 марта прогнозируются местами небольшие осадки – дождь и снег – туман. Ветер западный, северо-западный, 9-14 метров в секунду. Столбик термометра ночью опустится до 10-15 мороза, местами 18 мороза, днем – от 3 мороза до 2-5 тепла.

27 марта ожидается погода без осадков. Местами туман. Ветер, как и в предыдущие два дня. Ночью и днем потеплеет до 7-12 мороза и 3-8 тепла, соответственно.

28 и 29 марта – без осадков. Местами туман. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью 3-10 мороза, днем 3-8 тепла.

30 и 31 марта осадки не ожидаются. По-прежнему местами будет туманно. Ветер не изменит скорости и направления. Прогнозируется повышение температуры ночью до 0-5 мороза, днем – 5-10 тепла.