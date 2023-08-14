Дождь и мокрый снег: в Алматы и 12 областях объявлено штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 12 областях и в Алматы 14 августа объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В г. Алматы 14 августа временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15 м/с.

14 августа на востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). На юге, востоке, в горных районах области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В г. Конаев 14 августа временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с

14 августа на западе Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

14 августа днем на западе, севере в Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. 14 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 августа днем в горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). На юге, востоке, в горных районах области гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. 14 августа на юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

14 августа днем на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 37 градусов. 14 августа на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Уральск 14 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

14 августа на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром в центре области ожидается туман. 14 августа в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Караганда: 14 августа ночью и утром ожидается гроза.

14 августа ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. 14 августа на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 августа в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный днем на северо-западе области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 38 градусов. 14 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Актау: 14 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 августа ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

14 августа днем на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с. 14 августа на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

14 августа на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На севере, западе, юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Туркестан: 14 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 августа ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман.