Дождь и мокрый снег ожидаются в Казахстане 15 сентября

15 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе, востоке, юго-востоке страны сильные, в горных районах юго-востока, востока РК - осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, по республике ожидаются на западе, востоке, юго-востоке - порывистый ветер, в центре, на юго-востоке – град, ночью и утром на западе, севере, в центре – туман.

В центре, востоке, юге Кызылординской, на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, юго-западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге - высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Туркестанской, на юге Карагандинской областях сохраняется, на севере Атырауской, в северной половине Алматинской областях ожидается высокая пожарная опасность.