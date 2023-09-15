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    00:03, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дождь и мокрый снег ожидаются в Казахстане 15 сентября

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    15 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе, востоке, юго-востоке страны сильные, в горных районах юго-востока, востока РК - осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, по республике ожидаются на западе, востоке, юго-востоке - порывистый ветер, в центре, на юго-востоке – град, ночью и утром на западе, севере, в центре – туман.

    В центре, востоке, юге Кызылординской, на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На северо-западе, юго-западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге - высокая пожарная опасность.

    В Жамбылской, Туркестанской, на юге Карагандинской областях сохраняется, на севере Атырауской, в северной половине Алматинской областях ожидается высокая пожарная опасность.

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