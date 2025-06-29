Дождь и гроза: штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

29 июня в Астане ожидаются гроза, днем град.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, в центре, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность.

На севере Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, шквал.

На севере, востоке области Улытау ожидаются временами сильный дождь, град, днем шквал. Гроза. Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, юге области порывы 15-18 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются временами сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

29 июня утром и днем на западе, севере, юге области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем гроза, на юго-востоке области ожидаются сильный дождь, град. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, юго-западе, в центре Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу — ветер северо-западный, западный на северо-востоке, в центре области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на западе, севере области град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

Ночью на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза, днем гроза, днем на западе, севере области град, шквал. Ветер южный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.