12 Июня 2022 00:27

Дождь и гроза ожидаются в большинстве городов Казахстана 12 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На севере Казахстана прогнозируют дождь с грозой, шквалистый ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Актобе переменная облачность, днем дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 22-24 тепла. По области ожидается гроза.

В Атырау переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 28-30 тепла. По области ожидается гроза.

В Кокшетау переменная облачность, днем дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 24-26 тепла. По области ожидаются гроза, град.

В Костанае переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 23-25 тепла. По области ожидаются гроза, град, шквал.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 33-35 жары.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 27-29 тепла. По области ожидается гроза.

В Петропавловске облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 23-25 тепла. По области ожидаются гроза, град, шквал.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 жары. По области ожидаются гроза, град, шквал.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 30-32 жары. В горных районах ожидается сильный дождь, местами гроза, град, шквал.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 32-34 жары. По области ожидается сильный дождь, местами гроза, шквал.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 24-26 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 30-32 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 27-29 тепла.

В Алматы облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 2-7, порывы до 12 м/с. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Шымкенте облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 30-32 жары.

Ранее в 12 регионах страны объявили штормовое предупреждение.