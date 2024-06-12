Дождь и гроза: несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Алматы

В международном аэропорту Алматы несколько самолетов не смогли приземлиться с первого раза из-за плохой погоды, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Air Astana, самолет, выполнявший рейс КС 932 Бангкок – Алматы, при посадке в аэропорту Алматы ушел на второй заход из-за грозы и сдвига ветра. Воздушное судно при втором заходе совершило посадку в штатном режиме.

Как сообщает служба FlightRadar, рейсы Air Arabia G9 251 из Шарджи и Air Astana KC 128 из Ташкента также не смогли приземлиться. В результате рейс из ОАЭ немного задержался.

Пресс-служба международного аэропорта Алматы предупредила, что из-за непогоды возможны задержки рейсов.