Дождь и град обрушились на австралийские штаты, пострадавшие от пожара

МEЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Грозы, дождь и град обрушились на регионы Австралии, пострадавшие от лесных пожаров. Штормы могут принести столь необходимую помощь пожарным, борющимся с одним из самых страшных пожаров за последние десятилетия. Но синоптики говорят, что еще не ясно, выпадет ли дождь там, где он больше всего нужен в ближайшие дни, или будет ли его достаточно, чтобы изменить ситуацию в пострадавших от пожара и засухи районах, передает CNN.

До сих пор не было достаточно дождя, чтобы потушить пожары, а от ударов молнии появляются новые очаги.

Власти также обеспокоены тем, что сильный потоп может привести к мощным внезапным наводнениям, поскольку годы засухи сделали некоторые регионы настолько сухими, что дождь просто стекает с земли.

Служба по ЧС штата Виктория опубликовала в Facebook несколько изображений, на которых показаны повреждения от шторма, включая провал грунта глубиною в 4 метра (13 футов).

В четверг метеорологическое бюро Виктории сообщило, что на части Мельбурна выпало целых 77 миллиметров (3 дюймов) дождя, что вызвало наводнения. Nine News, филиал CNN, сообщил, что некоторые районы пострадали за считанные часы от месячного количества дождя, но не в Восточном Гиппсленде, где бушуют одни из самых страшных пожаров в штате.

В Новом Южном Уэльсе (NSW) к северу от Виктории более 10 000 домов и предприятий остались без электричества в четверг из-за шторма, сообщают Nine News. Но штормы также помогли властям бороться с пожарами. Сельская пожарная служба штата Новый Южный Уэльс заявила в четверг в Twitter, что «хотя этот дождь и не потушит все пожары, он, безусловно, будет иметь большое значение для локализации очагов».

Ранее на этой неделе RFS заявил, что, если прогнозы о дожде подтвердятся, это может стать панацеей для пожарных.