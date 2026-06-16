Дождь, гроза и жара: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 17 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15 м/с.

Днем на юге области Абай ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, в центре области сильный дождь, град. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ночью ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15 м/с.

Днем на юге Актюбинской области ожидается сильная жара 37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, юге области небольшой дождь, в горных, предгорных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе, юге, в горных районах области временами порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области ожидается чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара до 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный временами порывы 18 м/с. Днем сильная жара до 35-36 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, в центре области Жетысу ожидаются дождь, гроза, днем на юге, востоке, в центре, горных районах области дождь, гроза. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью и утром ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. На западе, в центре области сохраняется, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. г. Караганда: 17 июня утром и днем ожидаются временами дождь, гроза, град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 грдусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Ночью на юге Кызылординской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем в центре, на юге, севере области дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Днем на северо-востоке, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на северо-востоке, в центре области порывы 15-18 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере области дождь, гроза, град. Ветер восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке, юге области град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем град.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане утром и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. На юге области сохраняется, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается днем сильная жара 35-37 градусов.

Напомним, сегодня в двух городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).