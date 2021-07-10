Дождь, гроза и град прогнозируются в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Алматы предупредили о штормовом предупреждении в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет 10 июля информирует, что 11 июля в Алматы ожидаются гроза, град. Ветер западный, при грозе порывы 15м/с», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Также на основании штормового предупреждения РГП Казгидромет от 10 июля, департамент по ЧС информирует, что 11 июля в горах Алматы ожидается днем местами сильный дождь, местами гроза и град. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с, достигнут до 25 м/с.