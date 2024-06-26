В Казахстане растет доверие к традиционной медицине при снижении удовлетворенности состоянием системы здравоохранения. Таковы результаты международного исследования STADA Health Report 2024, передает корреспондент агентства Kazinform.

Нынешнее 11-е по счету исследование проводилось в 23 странах посредством онлайн-анкетирования. 46 000 респондентов в возрасте от 18 до 99 лет ответили на вопросы, касающиеся удовлетворенности работой системы здравоохранения своих стран, и мер для ее улучшения. Авторы исследования затронули темы психического здоровья и заботы о себе, обеспокоенности проблемами старения и одиночества, личного счастья и собственного внешнего вида.

В Казахстане исследование проводится третий год подряд; жители Узбекистана участвуют в нем второй раз. Несмотря на географическую, культурную близость двух стран и схожесть менталитета, по ряду позиций ответы существенно различаются.

— Результаты исследования помогают компании лучше отвечать ожиданиям пациентов и медработников, следуя своей миссии — заботиться о здоровье людей. Мы проводим STADA Health Report c 2014 года. За это время исследование стало действительно международным, у нас появилась возможность сравнивать результаты разных стран и разных регионов. Я очень рад, что нам удалось включить в отчет две страны из региона Евразия. Мы всегда передаем результаты исследования широкой общественности, чтобы у специалистов системы здравоохранения были данные общественного мнения по важнейшим аспектам работы системы здравоохранения и информация о том, как жители страны относятся к вопросам, связанным с собственным здоровьем, — отметил вице-президент STADA в регионе Евразия Арминас Мацевичус.

Так, согласно результатам исследования, уровень удовлетворенности состоянием системы здравоохранения в странах, где было проведено исследование, снижается, и Казахстан следует в общем тренде. 67% казахстанских респондентов недовольны работой национальной системы здравоохранения (это +10% к прошлогоднему результату) и только 27% оценивают ее как удовлетворительную. При этом следует отметить, что РК не является лидером в снижении этого показателя. К примеру, жители Великобритании еще более скептичны в отношении своей системы ЗО (минус 11%), а жители «благополучной» Германии, какой она представляется общественному мнению многих стран, снизили оценку на 8%. Положительно оценившие работу системы здравоохранения в РК чаще всего называют следующие причины: врач или фармацевт может дать хороший совет и оказать помощь (45%); наличие доступа к необходимым профилактическим медицинским услугам (42%); возможность получить лекарства, когда они необходимы (35%).

— Практически во всех странах, где проводилось исследование, показатели удовлетворенности состоянием системы здравоохранения снижаются, это характерно и для Казахстана. В то же время значительная часть казахстанских респондентов доверяет традиционной медицине, медработники играют решающую роль в поддержании целостности системы здравоохранения, и это обнадеживает. Как показывают данные отчета, у казахстанцев есть вопросы по поводу того, как организованы и оказываются в стране медицинские услуги. И это главное — в стране есть общественный запрос на улучшение ситуации в работе системы здравоохранения и есть понимание существующих проблем, с которыми теперь справиться будет легче, — пояснила руководитель кластера «Казахстан+» Наталья Гарипова.

Доля респондентов, считающих, что лица, ответственные за политику в сфере здравоохранения, должны иметь опыт работы в этой сфере, в Казахстане составляет 69%, это заметно выше, чем в Европе (48%). 42% считают, что улучшению работы системы здравоохранения будет способствовать развитие производства лекарств в стране, а 37% отмечают необходимость увеличения заработной платы для привлечения кадров.

Традиционную медицину безоговорочно поддерживают 17% казахстанцев, 40% доверяют в целом, но некоторые темы самостоятельно изучают в интернете, и всего 23% настороженно относятся к рекомендациям традиционной медицины. Доверие обусловлено наличием опытных практиков системы здравоохранения, таких как врачи и фармацевты, и тем, что традиционная медицина доказала свою эффективность.