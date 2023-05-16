Довез иностранца за 400 евро в Алматы: таксиста наказали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы наказали таксиста, который довез иностранца из аэропорта до улицы Маркова по завышенной цене - 400 евро, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30-летний гражданин Российской Федерации вечером 3 мая с заявлением обратился в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Алматы. Он просил принять меры в отношении таксиста аэропорта, который назойливо предлагал свои услуги и довез его по завышенной цене 400 евро (около 200 тысяч тенге) до адреса, расположенного по улице Маркова.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена автомашина «Мерседес-Бенц» довезшая заявителя и ее владелец 27-летний житель Алматинской области. При опросе мужчина признал свою вину и вернул денежные средства в полном объеме гражданину Кулакову. Потерпевший жалоб и претензий не имеет», - сообщили в департаменте полиции на транспорте.

По факту в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 449 части 2 КоАП РК «Приставание в общественных местах». 15 мая решением Специализированного административного суда Алматы ему наложен штраф в размере 21 150 тенге.

Гражданин Кулаков поблагодарил сотрудников транспортной полиции за оперативность и профессионализм.



