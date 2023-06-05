Довести все села до высокого уровня обеспеченности обещают в Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил об уровне обеспеченности сел согласно Системе региональных стандартов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом, по результатам мониторинга СРС за 2022 год всего в стране 3,6 тысячи сёл с высоким и средним уровнем обеспеченности согласно требованиям СРС. Министерство прогнозирует, что к 2027 году все сёла со средним уровнем будут доведены до категории «сёл с высоким уровнем обеспеченности согласно требованиям СРС», - сказал Алибек Куантыров на правчасе в Мажилисе.

Он заверил, что на центральном уровне в рамках развития инфраструктуры регионов выделяются достаточные финансовые средства.

«Так, для улучшения качества жизни наших граждан по всем центральным госорганам на 2023-2025 гг. предусмотрены целевые трансферты на развитие регионов в размере 4,5 трлн тенге. На сегодня СРС является документом, который позволяет выявлять причины региональных диспропорций», - отметил министр.

«Как вы знаете, они могут быть разными. Это разные природные ресурсы, климатические условия, трудовые ресурсы, инвестиции, а также пробелы в межбюджетных отношениях. В связи с этим, возникает необходимость привязки СРС к процессу планирования и исполнения бюджета региона», - добавил глава ведомства.